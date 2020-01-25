"Astsubayım" diyerek dolandırmaya çalıştılar

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefonda kendilerini astsubay olarak tanıtıp aradıkları kişileri dolandırmaya çalışan şahısların yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı’nın kırsal mahallelerinde telefonla aradıkları kişilere “Alo ben Muratlı Jandarma’dan Ali Astsubay” deyip, ‘Banka hesabın var mı? Ne kadar paran var? Ruhsatlı silahın var mı?’ gibi sorular soran şahısların yakalanması için jandarma harekete geçti. Aradıkları şahısları ‘Adın FETÖ’ye karıştı’ diyerek korkutmaya çalıştığı belirlenen şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, yetkililer ilçe sakinlerine telefonla kendilerinden para isteyenlere karşı inanmaları yönünde uyarı yapıldı.

TEKİRDAĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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