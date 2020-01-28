Süleymanpaşa Belediyesi, ‘sıfır atık’ projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar dolayısıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak kompost makinesi aldı. Bundan böyle, pazar yerleri başta olmak üzere, şehrin farklı noktalarından toplanacak organik atıklar, sıvı gübreye dönüştürülecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Süleymanpaşa Belediyesine hibe edilen kompost makinesini teslim aldıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili Şenol Karaküçük, Fen İşleri Müdürlüğü deposuna konulacak makinede organik sıvı gübre üretileceğini söyledi.

Bin 400 litre kapasiteli makinede, semt pazarları ile şehrin muhtelif noktalarından toplanacak organik atıkların dönüştürüleceğini işaret eden Karaküçük, “Belediye Başkanımız Cüneyt Yüksel’in girişimleriyle belediyemize ve şehrimize hibe olarak kazandırdığımız kompost makinesi sayesinde, başta meyve sebze yetiştiricilerimiz olmak üzere, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu besini organik olarak elde etmiş olacağız. 'Sıfır Atık’ projesinin en önemli aşamalarından birini gerçekleştireceğimiz ‘Organik Sıvı Gübre’ üretimi ile besinlerin geri dönüşümünü hızlı ve etkin biçimde sağlayacağız. Şimdiden şehrimize ve üreticimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Karaküçük, kompost makinesinin kurulumunun gerçekleştirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde kullanımına başlayacaklarına söyledi.

TEKİRDAĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:50

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