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Deprem bölgesine yardım seferberliği

İHA

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım kampanyası başlatan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Yardım Toplama Komisyonu tarafından, yardımseverler tarafından getirilen onlarca koliyi istif etmeye başlatıldı.
Muratlı’dan hazır gıda, ısıtıcı, giyecek gibi yardım malzemelerinin tek elden toplanması, kayıt altına alınması ve ulaşımının sağlanması amacıyla Muratlı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Yardım Toplama Komisyonu faaliyetlerine başladı. Kamu kurumları, STK’lar ve vatandaşlarca toplanan yardımlar, teslim tesellüm belgesi karşılığında Belediye Zabıta Amirliği’ne teslim ediliyor. Nakit yardım ise sadece AFAD tarafından bildirilen banka hesaplarına yatırılabiliyor.
İlk günden onlarca koli yardımseverler tarafından Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi. 2. el eşya getirilmemesini rica eden yetkililer ise 2. el eşyaların yardım bölgesine gönderilmeyeceğini, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç halinde dağıtılacağını söyledi. Toplu yardımlarda irtibata geçilmesi halinde Zabıta ekiplerinin kolileri kendi araçları ile belirtilen adreslerden alabileceği de vurgulandı.
Toplanan yardım malzemelerinin ihtiyaca göre tasnif edilmesinin ardından tıra yüklenerek Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderileceği belirtildi.

TEKİRDAĞ

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:03
  • AKŞAM 18:27
  • YATSI 19:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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