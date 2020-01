Çorlu Müzik Derneği Atatürk Evi için söyledi

Çorlu Belediyesi tarafından inşaatı sürdürülen Atatürk Evi projesi için başlatılan bağış kampanyasına Çorlu Müzik Derneğinden destek geldi.

Çorlu’da kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal projelerle dikkat çeken Çorlu Müzik Derneği, sivil toplum kuruluşlarına örnek teşkil edecek bir aktivite gerçekleştirdi. Çorlu'da inşa edilen Atatürk Evi projesine katkı sağlamak üzere sahne alan Çorlu Müzik Derneği Korosu, Gülden Kaya yönetiminde birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un da konuk olarak katıldığı konserin tüm geliri Atatürk Evi’nin yapım projesine bağışlandı. Başkan Sarıkurt, konser sonunda sahneye gelerek ekibe ve koro şefine çiçek takdim etti.

Başkan Sarıkurt, bu aktivitenin diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak adına çok önemli olduğunu ve Çorlu Müzik Derneği ile her zaman iş birliği içinde olacaklarını belirterek, “Ata'mızın kenti Çorlumuzda Atatürk sevgisini, fikirlerini ve ortaya koyduğu devrimleri gelecek kuşaklarımıza anlatmak için inşa ettiğimiz Atatürk Evi projemize verdikleri destekten dolayı Çorlu Müzik Derneği’ne teşekkür ediyorum” dedi.

ÇMD Başkanı ve Türk Musikisi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kaya ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sivil toplum kuruluşları her şeyi belediyemizden beklememeli, tam tersi ‘Ben şehrime ne katabilirim?’ düşüncesi ile projeler üretmelidir. Biz de Çorlumuza değer katacak, Ata’mızın hatırasını her daim yaşatacak Atatürk Evi projemize maddi olarak katkıda bulunmak ve diğer sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak istedik” dedi.

