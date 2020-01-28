Sürücülere önemli ikazlar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen program kapsamında; M, S, J ve T plaka araç sürücülerine yönelik Muratlı Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Emniyet Trafik Şube Birimi tarafından sürücü, yolcu ve yaya güvenliği ile ilgili eğitim verildi.

Eğitimde; sürücülerin sebep olduğu kazaların nedenleri olarak yanlış karar verilmesi ile yorgunluk, dalgınlık ve konsantrasyon bozukluğu, dikkatsizlik, hatalı şerit değiştirme, aşırı hız yapmak gibi nedenlere dikkat çekildi. Araç kullanılırken cep telefonu ile konuşmanın sürücünün dikkatinin dağılmasına sebep olduğu vurgulandı.

Sürücüler, alkollü araç kullanmamaları ve emniyet kemeri takmaları gibi konularda da uyarıldı. Okul servis şoförlerinin davranış özelliklerinden bahsedilerek; “Düzgün bir Türkçe kullanılmalı ve kesinlikle argo konuşulmamalı, insanlarla iyi ilişkiler kurulmasına özen gösterilmeli, kıyafetlerin temiz ve düzenli olmasına özen gösterilmelidir” denildi.

Muratlı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ehliman Kılalı ile Trafik Polis Memurları Serdar Doğan ve Abdullah Köse tarafından verilen eğitime çok sayıda servis sürücüsünün katıldığı görüldü.

TEKİRDAĞ 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:50

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