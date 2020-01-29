Askeriyeden 2 ton demir çalarken yakalandılar

Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı alınması üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmada gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Ferhadanlı mahallesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası’nda bulunan kaydı silinmiş hurdalık demirlerin çalındığı ihbarı alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Şahısların traktör römorkuna yükledikleri yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demirleri traktörle birlikte olay yerinde bırakıp kaçtıkları görülmesi üzerine yapılan araştırmalar ve kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde faillerin Ferhadanlı mahallesinde ikamet eden A.İ., H.O., T.D. ve S.A. isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Şahısların hepsi Ferhadanlı mahallesinde gözaltına alındı.

Şahıslar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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