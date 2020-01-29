Malkaralı gençlerden depremzedelere yardım eli

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde oluşturduğu Ekip Malkara grubu, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Depremin ardından tek yürek olan Ekip Malkara tarafından Elazığ ve Malatya’ya ulaştırılmak üzere afet bölgesine yardım malzemesi gönderiliyor. Sosyal medyadan yapılan çağrıların ardından vatandaş desteğini arkasına alan Ekip Malkara grubu, Kadıköy ve Gönence başta olmak üzere Malkara’nın bir çok noktasından deprem bölgesine ulaştırılmak üzere eşya, ihtiyaç malzemesi ve 2 bin lira para topladı.

Ekip Malkara Yöneticisi Samet Alperen Özcan, “Biz Malkara’da ufak bir modifiye grubuz ama gönlümüz büyük. Gönlümüzün büyüklüğünü, halkımızı uyandırarak, depremzede kardeşlerimize yardımda bulunarak göstermek istedik. Bunun için önce kendi aramızda eşya toplama kampanyası başlattık. Haricinde Kızılay aracılığıyla destek mesajları gönderdik.

Bazıları, bizim gibi araçları seven insanları, modifiye gruplarını satanist gibi görüyorlar. Biz öyle insanlar değiliz. Burada emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi.

Ekip Malkara Kurucusu Yusuf Girgin, yardım kampanyasıyla ilgili girişimleri bulunan Alper Özkal’a teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini vurguladı.

TEKİRDAĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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