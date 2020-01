Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Ergene’de engelleri sevgiyle aşmaya devam ediyoruz”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçede ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek sosyal belediyecilik alanında Tekirdağ’da örnek gösterilecek çalışmaların altına imza atmaya devam ediyor.

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince ilçede bulunan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar ziyaret edilerek eğitim, istihdam, ulaşım ve sağlık gibi sorunlarına çözüm üretiyor. Ergene Belediyesi tarafından yalnız bırakılmayan her zaman desteklerini yanlarında hissettiklerini belirten hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar Ergene Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl içinde 747 ev ziyareti yapılırken haftanın belirli günlerinde yapılan ev ziyaretlerinin sürdüğü kaydedildi.

Yapılan bu ziyaretlerin bir kısmına da katılan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Belediye olarak bizler her zaman vatandaşımızın yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Hasta, yaşlı ve engelli ailelerimizi ziyaret ederek, elimizdeki kaynaklarımızı, imkanlarımızı onlara ulaştırmaya onlara dokunmaya gayret ediyoruz. Ev temizliği ve evde tıraş gibi hizmetleri kendilerine sunuyoruz. Hastaneye kontrole gitmek isteyen hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı sevgi aracımız ile ücretsiz ulaşımlarını sağlıyor, tıbbi malzeme desteğinde bulunuyor ve daha birçok konuda kendilerine destek oluyoruz. Ergene’deki kocaman ailemizle güven ve samimiyet temelinde kurduğumuz bu gönül bağını her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz” dedi.

