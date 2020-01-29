Tekirdağ’da yolcu minibüsü alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yolcu minibüsü alev alev yandı. Yangın anında yaşanan panik kameraya yansıdı.



Hacıevhat Mahallesi 14 Kasım Caddesi üzerinde park halinde bulunan 59 M 5153 plakalı şehir içi yolcu minibüsünün ön kısmından dumanlar yükseldi. Alev alev yanan minibüse ilk müdahale, yangın tüpüyle Yiğit Polis Merkez Amirliği ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek tamamen söndürdü. Yanan minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangın anı ise kameralara yansıdı.

TEKİRDAĞ 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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