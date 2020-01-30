Tekirdağ’da 7 kaçak göçmenle yakalanan sürücü tutuklandı

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 7 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan aracın sürücüsü ise tutuklandı.

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 7 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü A.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak, şahıs hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi. Yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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