Zorla alıkoydukları kişiye senet imzalattığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda Karabük ilinde zorla getirdikleri kişiye silah tehdidi ile senet imzalattıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.R. isimli bir kişinin Karabük'ten Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine zorla getirildiğini, boş arazide dövüldükten sonra silah tehdidiyle senet imzaladığını öğrendi. B.R. adlı kişinin 20 bin lirasının da gasp edildiğini tespit eden polis ekipleri yaptıkları araştırmada şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini saptadı.

Çerkezköy’ün Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, Y.E.K., O.Ç., S.Ç., M.A. ve H.A. adlı şüpheliler, gözaltına alındı.

Polis şüpheliler ile birlikte 2 tabanca ile B.R.’den alınan para ve senet de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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