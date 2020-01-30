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Hastane tuvaletinde doğurduğu bebek, ölü bulundu

DHA

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, sevgilisinden hamile kalan üniversitesi öğrencisi İ.A.'nın (21), hastane tuvaletinde doğurup bıraktığı bebek, ölü bulundu. Gözaltına alınan anne, hastanede tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, sevgilisinden hamile kalan üniversitesi öğrencisi İ.A.'nın (21), hastane tuvaletinde doğurup bıraktığı bebek, ölü bulundu. Gözaltına alınan anne, hastanede tedaviye alındı.
Olay, akşam saatlerinde Kapaklı Devlet Hastanesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, karın ağrısı şikayeti bulunan 7 aylık hamile İ. A., gittiği hastanede sıra beklerken, ağrıları artınca tuvalete girdi. Tuvalette doğum yapan İ.A., bebeği orada bırakıp kayıplara karıştı. Vatandaşların fark ederek haber vermesi üzerine hastane yetkilileri yaptığı incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirleyip, durumu polise bildirdi.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek, hastanenin tuvaletinde doğum yapıp, bebeği bırakıp kaçan kişinin İ.A. olduğunu belirleyerek, evinde gözaltına aldı. İzmir´de bir üniversitede öğrenci olduğu belirtilen İ.A.´nın ilk ifadesinde sevgilisinden hamile kaldığını ve karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptığını anlattığı öğrenildi. İ.A., hastaneye yatırılarak polis gözetiminde tedaviye alındı.
Öte yandan, bebeğin ölü mü doğduğu ya da tuvalete atıldıktan sonra mı öldüğünün belirlenmesi için cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TEKİRDAĞ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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