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Trakya'nın Efes'i, Perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak

DHA

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan ve 'Trakya'nın Efes'i olarak adlandırılan 1400 yıllık tarihi antik Perinthos Bazilikası'nın turizme kazandırılması için Göbeklitepe'deki gibi üst örtü projesi hazırlandı.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan ve 'Trakya'nın Efes'i olarak adlandırılan 1400 yıllık tarihi antik Perinthos Bazilikası'nın turizme kazandırılması için Göbeklitepe'deki gibi üst örtü projesi hazırlandı.
Marmara Ereğlisi ilçesinin en önemli tarihi yapılarından biri olan ve 'Trakya'nın Efes'i olarak adlandırılan 1400 yıllık antik Perinthos Bazilikası'nın turizme kazandırılması için çalışmalara başlandı. İçinde dünyanın ikinci en büyük tek parça mozaik çalışması bulunan ve günümüzde doğal şartlardan zarar görmemesi için özel olarak üstü örtülerek koruma altına alınan Perinthos Bazilikası'nda 1993 yılında Tekirdağ Müze Müdürlüğü'nce gerçekleşen arkeolojik kazılarda tabanı mozaik döşeli olarak ortaya çıkarıldı. Hıristiyanlığa geçişte ilk Bizans dönemi kilisesi olduğu belirtilen Perinthos Bazilikası'ndaki yaklaşık 400 metrekarelik mozaik döşemesinin bugüne kadar Trakya'da bulunan en büyük mozaik olduğu tespit edildi.
Çevresinde güvenlik önlemi alınan Perinthos Bazilikası'nın turizme kazandırılması için Marmara Ereğlisi Belediyesi, bir dizi çalışmalarda bulundu. Belediye, mozaiklerin korunması, Bazilika'nın ortaya çıkması için üst örtü projesi hazırlayarak, Edirne Anıtlar Kurulu'na gönderdi. Kurulun projeyi onaylamasının ardından, Tekirdağ Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı da (YİKOB) tarihi alan için malişet çalışması yaptı.
'PROJE KENT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'
Marmara Ereğlisi Belediyesi'nde projeden sorumlu mimarı Harun Çalışkan, Perinthos Bazilikası ile ilgili belediyenin üzerine düşen tüm görevleri yerine getirdiğini ve ihalesi yapılarak, başlanacak çalışmayı beklediklerini söyledi. Çalışkan, proje hakkında şu bilgileri verdi: 
"Perinthos Bazilikası'nda mozaiklerin korunması ve buradaki bazilikanın ortaya çıkarılabilmesi için bir üst örtü projesi bugünkü Göbeklitepe'deki gibi asma, germe sistemli bir proje geliştirildi. Bu proje ile ilgili hem bazilikanın restorasyonu hem de üst örtü projesi ile ilgili hazırlanan projeler Edirne Anıtlar Kurulu tarafından onaylandı. Proje kentimiz açısından çok önemli. Çünkü antik Perinthos kenti olarak bilinen Marmara Ereğlisi merkezi alanında tek açığa çıkmış eser bu. Bundan başka eserlerde var mutlaka ama şehrimiz açısından çok önemli. Ülkemiz ve dünya kültürü ve turizmi açısından önemli. Biz bir an önce projenin gerçekleştirilmesini istiyoruz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından. Bölgemizde önemli firmalar var, onlardan belki bir sponsorluk yardımı alabiliriz diye düşünüyoruz. Onlara da zaman zaman gidiyoruz, kapılarını çalıyoruz ama malum ekonomik koşullar sebebiyle şu ana kadar bir dönüş olmadı. Ama YİKOB bir çalışma başlatırsa eminim bu projeye destek gelecektir."
'EKONOMİYE CANLILIK VERECEK'
Çalışkan, Perinthos Bazilikası'nın İstanbul'a 100 kilometre mesafede bulunduğunu ve çok önemli olduğunu belirterek, "Burada daha bir çok eser var açığa çıkmayı bekleyen. Yıllardır biz hocalarımızla görüşüyoruz, buraya bir kazı başkanı atanmasıyla ilgili olarak kazıların da devam etmesini istiyoruz. Stadyum, tiyatro, tapınak, kilise var bir çok bina var. Bunların açığa çıkmasını istiyoruz. Ancak bu Perinthos Bazilikası bir motivasyon getirecektir diğer eserlerin ortaya çıkması açısından" diye konuştu.

TEKİRDAĞ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:52
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