Hırsızlık vakalarına karşı jandarma uyardı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinin kırsal mahallelerinde artan hırsızlık vakalarına karşı jandarma ekipleri vatandaşları uyardı.

Muratlı Jandarma ekipleri, hırsızlık vakalarına karşı vatandaşların da gerekli tedbirleri almalarını istedi. Köylerde yabancı araçlar görüldüğünde jandarmaya ve muhtarlığa bildirilmesini isteyen güvenlik güçleri, bölge sakinlerinin evlerinin kapılarını muntazam şekilde kilitlemelerini, yabancı kişilere itibar etmemelerini, şüpheli durumlarda ise Alo Jandarma 156’yı arayarak bilgi vermelerini talep etti.

Son dönemde Muratlı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde evden hırsızlık vakalarında ciddi bir artış olduğu da öğrenildi.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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