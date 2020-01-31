Tren raylarında baygın bulundu

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tren yolu boyunda yerde yatan bir vatandaş ölü zannedildi, hareketli dakikalar yaşandı.

Olay, tren yolu boyundaki eski PTT binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tren raylarının ortasında yatan bir şahsın olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekipleri ve emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şahsın aşırı alkollü veya uyuşturucu madde içmiş olabileceğini değerlendirdi. Sağlıkçıların yanı sıra asayiş ekiplerini karşısında gören şahıs, doğrulmaya çalışarak tedavi olmayı reddetti.

Şüpheli şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, ayakta durmakta zorluk çeken şahıs, şüphe üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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