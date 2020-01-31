Kan kampanyasına yoğun ilgi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Türk Kızılayı Çorlu Şubesi’nce kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı yanında konuşlanan Türk Kızılayı’na ait kan bağış tırı, gün boyu hizmet verdi. Sabahtan akşama kadar 47 başvuru olurken, 41 ünite kan, 2 de kök hücre bağışı alındığı öğrenildi. 4 başvuru ise çeşitli sebeplerle reddedildi.

Duyarlı kan bağışçıları kan vermenin sevincini yaşadıklarını dile getirerek, “Belirli aralıklarda kan veriyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyoruz. Hafiflik ve mutluluk hissi veriyor. Herkesin kan vermesini tavsiye ederiz” ifadelerini kullandılar.

Türk Kızılayı Çorlu Kan Merkezi yetkilileri ise, Muratlı’da düzenli olarak kan bağışı kampanyalarının devam edeceğini kaydederek; Muratlılı vatandaşların bu konuda oldukça duyarlı olduklarını belirttiler.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:30

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.