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8’lik depremde bile ameliyat yapılabilecek Şehir hastanesinde bin 650 deprem izolatörü ...

İHA

Tekirdağ'da yapımı devam eden Trakya'nın tek şehir hastanesinin yüzde 55'i tamamlandı. Tekirdağ Şehir Hastanesi, 8 büyüklüğündeki bir depremde bile aralıksız bir şekilde operasyonların devam edebileceği tarzda inşa ediliyor.

8’lik depremde bile ameliyat yapılabilecek Şehir hastanesinde bin 650 deprem izolatörü bulunuyor Depreme dayanıklılıkta bölgenin en sağlam hastanesi olacak

Tekirdağ’da yapımı devam eden Trakya’nın tek şehir hastanesinin yüzde 55’i tamamlandı. Tekirdağ Şehir Hastanesi, 8 büyüklüğündeki bir depremde bile aralıksız bir şekilde operasyonların devam edebileceği tarzda inşa ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği şehir hastanelerinden biri olan Tekirdağ Şehir Hastanesinin yüzde 55’i tamamlandı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir yapımı devam eden hastane hakkında bilgi verdi. Becerir açıklamasında, hastanede depreme karşı alınan önlemleriyle birlikte bin 650 tane deprem izolatörü bulunduğunu ve 8 büyüklüğündeki bir depremde bile bina aralıksız bir şekilde operasyonlarına devam edebilecek tarzda inşa edileceğini belirtti. Ayrıca yapımı devam eden devasa hastane havdan da görüntülendi.

8 noktada bile operasyonlar aralıksız sürecek
Becerir açıklamasında, “Tekirdağ Şehir Hastanesi, 130 bin metrekare alan üzerine toplam 154 bin metrekare kapalı alanı olan 2 bin araçlı kapalı otoparkı olan içindeki yoğun bakım hizmetleriyle birlikte toplam yatak sayısı 550’ye ulaşan devasa bir şehir hastanemiz. İçinde depreme karşı alınan önlemleriyle birlikte bin 650 tane deprem izolatörü bulunmaktadır. 8 büyüklüğündeki bir depremde bile bina aralıksız bir şekilde operasyonlarına devam edebilecek tarzda inşa edilmektedir” dedi.

Depreme dayanıklılıkta bölgenin en sağlam hastanesi olacak
Yaşanacak herhangi bir sıkıntıda bile hastanenin en sağlam hastane yapı olacağının altını da çizen Becerir, “Allah göstermesin bir sıkıntı anında bölgemizdeki en sağlam hastanelerimizden biri olacak. İçinde 150 yatak yoğun bakımı bulunmaktadır. Daha çok özellikli hizmetlere yönelmekte. Bunlar kalp damar cerrahisi hizmetleri, kanser tedavi hizmetleri, nükleer tıp ve tüp bebekten tutun da daha başka bölgede zorlukla yapılan tüm hizmetlerin tek bir yerde hızlı bir şekilde yapılması amaçlanmaktadır. Bunun içinde hızlı bir şekilde inşaatı devam etmektedir. Hastanemiz Haziran sonu Temmuz başı gibi Allah nasip ederse açılacak. Şu anda yüzde 55’i tamamlanmış durumda. Zaten inşaatı görüyorsunuz. Dış cephe giydirmeleri ve iç üretimleri başladı. Allah nasip ederse belirlenen süreçte açılmış olacak” ifadelerini kullandı.

Yatırım tutarı 750 milyon TL
Becerir açıklamasının devamında, “En son olarak hastane bağlantı yolları için sayın valimizin başkanlığında bir toplantı yapıldı. Hastane çevre yolu düzenlemeleri de karara bağlanıp başlandı. O da bitince inşallah yaz ayalarında güzel bir hastanemiz olacak ve bölgeye hizmet vermeye başlayacak. Hastanenin yapım maliyeti iki çeşit çünkü yapan şirket hem yapacak hem de 30 yıl boyunca işletecek. 30 yıl boyunca da en 3 kez emar değişecek, tomografi değişecek. En az 3 kez radyasyon onkolojisinin cihazları değişecek. Bunlar toplam tutarda 750 milyon TL’yi tutuyor. Ama bütün bunları 30 yılda projekte etmemiz lazım. 30 yıl boyunca laboratuvarı işletecek, röntgeni işletecek yani çok büyük masraflı ve cihaz yatırımı da gerektiren işler. Yatırım tutarı o kadar” şeklinde konuştu.
Ayrıca yapımı devam eden devasa hastane havdan da görüntülendi.

TEKİRDAĞ

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:16
  • ÖĞLE 13:28
  • İKİNDİ 16:05
  • AKŞAM 18:30
  • YATSI 19:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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