Depremzedeler için ikinci tır yola çıktı

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toplanan yardım malzemeleriyle yüklü ikinci tır, bugün düzenlenen törenle yola çıktı. Çerkezköy’deki iş adamları ve sanayicilerin desteğiyle yardım malzemeleri en kısa sürede depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim edilecek.

Çerkezköy’de düzenlenen yardım kampanyasında toplanan yardım malzemeleri bugün Çerkezköy Belediyesi önünde düzenlenen tören ile Elazığ ve Malatya’ya gönderildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifalar dileyen Çerkezköy Kaymakamı A. Selami Abban, “Söz konusu depremde evleri yıkılan ve evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardım etmek için Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından yardım kampanyaları düzenlenmiştir. Nakdi yardımlar belirtilen bankalara yapılmaktadır. Aynı yardımlarla ilgili Komisyon oluşturuldu. Ayni yardımlarda hiç kullanılmamış eşyalar, bebek bezi, ısıtıcı, hiç kullanılmamış kaydıyla giyim eşyası (Battaniye, kazak, bot, mont) kabul ediliyor. Gıdalarla ilgili de paketlenmiş ve hiç açılmamış gıdalar kabul edilmektedir. Bir hafta içerisinde ikinci tırımızı da bugün gönderiyoruz. Destek olan sanayicilerimize, esnafımıza, iş adamlarımıza, vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

Kaymakam Abban’ın konuşmasının ardından Çerkezköy Müftüsü İdris Çatmakaş dua etti ve duanın ardından yardım tırı, toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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