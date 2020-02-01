Ergene Velimeşespor, Sivas deplasmanında

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligin 21. haftasında deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.

Tekirdağ’ı ve Ergene’yi TFF 2.Lig Kırmızı Grup’ta temsil eden Ergene Velimeşespor, 2 Şubat Pazar günü saat 13.00’de Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk yarısında Ergene’de oynanan mücadelede 11’lik skorla tamamlanmıştı. Mavibeyazlılar, bu kez Sivas deplasmanından 3 puanla evine dönmek istiyor.

Ergene Velimeşespor, ligde oynadığı 20 maçta 8 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak toplamış olduğu 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Bu müsabakalarda rakip kalelere 35 gol atan Ergene temsilcisi, kalesinde 26 gol gördü.

Ergene'de Çınar Tarhan ve Burhan Arman, sarı kart cezası nedeniyle Sivas Belediyespor maçında forma giyemeyecek.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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