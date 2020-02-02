Martılar 50 kilo balık artığını 2 dakikada bitirdi

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Tekirdağ’da martılar için kıyıya bırakılan yaklaşık 50 kilogram balık artığı 2 dakikada tükendi.



Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa ilçesinde bir balık işletmesinde vatandaşlar balık yemenin keyfinin çıkarırken, martılar da balıklardan geriye kalan artıklardan nasibini alıyor. İşletmede martılar için 2 kova ile yaklaşık 50 kilogram balık artığı kıyıya bırakıldı. Balık artığının kıyıya bırakılması ile binlerce martı bir anda oraya hücum etti. Martılar yaklaşık 50 kilogram balık artığını 2 dakikada bitirdi. Binlerce martı balık kapma yarışına girerken, vatandaşlarda o anları kameraya aldı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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