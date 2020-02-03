Arıza yapan araca başka bir araç çarptı: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yol ortasında arıza yapan otomobile arkadan hızlı gelen bir başka araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı’nın İnanlı Mahallesi mevkiinde bir çiftlik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bahadır Ç. sevk ve idaresindeki 59 LL 711 plakalı arıza yapan otomobile arkadan hızlı gelen bir başka otomobil çarptı. Önündeki otomobile çarpan 39 LL 553 plakalı araç sürücüsü S.Y., başından yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi’ne, orada yapılan ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Yaralı sürücünün tedavisi sürerken, diğer otomobil sürücüsü Bahadır Ç.’nin ise alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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