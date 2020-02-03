Tekirdağ'da trafik kazası: 5 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz D. sevk ve idaresindeki 59 YR 349 plakalı otomobil ile Muhsin K. yönetimindeki 59 AJ 996 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerle birlikte iki araçtaki toplam 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Kaza mahalline gelen Muratlı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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