Tekirdağ’da 'ÇED gerekli değildir belgesi' alan projelerin bedeli 233 milyon 926 bin TL ÇED kararı alınmadan faaliyet gösterenlere 154 bin 209 TL idari para cezası uygulandı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılı ÇED raporu çalışmaları ve denetimleri kapsamında ÇED gerekli değildir belgesi verilen yatırımların bedelinin 233 milyon 926 bin 969,14 TL olduğu belirtilirken, ÇED kararı almadan faaliyet gösterenlere 154 bin 209 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaksızın çevre değerlerini ekonomik politikalar karşısında koruyarak, yeni proje ve gelişmelerin çevreye olabilecek sürekli veya geçici potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini, ilgili tüm tarafların görüş, kaygı ve önerilerini de dikkate alarak işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasını da içine alarak değerlendirilmesinin, izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreçtir. Çevre Kanununda da ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan projeler için; ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez’ hükmü bulunmaktadır” denildi.



ÇED gerekli değildir belgesi verilen yatırımların bedeli 233 milyon 926 bin 969,14 TL

Açıklamanın devamında, “Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde, İlimizde faaliyet gösteren işletmelerle ilgili olarak, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında, Valiliğimizce (Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü), 48 adet ÇED Gerekli Değildir Belgesi, 1 adet ÇED Gereklidir Kararı ve 249 adet ÇED Kapsam Dışı görüşü verilmiştir. ÇED Gerekli Değildir Belgesi verilen yatırımların toplam proje bedeli 233 milyon 926 bin 969,14 TL’dir. ‘ÇED Olumlu’ veya ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı alınmadan yatırıma başlanan/kurulan faaliyetler, Çevre Kanunu’nun 15. Maddesi ile ÇED Yönetmeliği’nin19.maddesi gereğince durdurulmakta; ayrıca yapılan denetimlerde daha önce ÇED belgesi alan ancak ÇED Raporunda veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uymayan işletmelere de Yönetmeliğin 19.maddesinin (b) bendi gereğince (Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (e) bendi uyarınca) idari para cezası uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.



ÇED kararı alınmadan faaliyet gösterenlere 154 bin 209 TL idari para cezası

Tekirdağ’da 2019 yılında Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği kapsamında ‘ÇED Gerekli Değildir / ÇED Olumlu’ Kararı almadan faaliyete geçen 8 adet işletmeye proje bedelinin yüzde ikisi oranında 124 bin 134 TL, ayrıca taahhüt ihlali yapan 1 adet işletmeye de 30 bin 75 TL olmak üzere toplam 154 bin 209 TL idari para cezası uygulandığı da belirtildi.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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