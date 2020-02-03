Türkiye Basketbol 2. Ligi: Çorlu Belediyesi: 81 - Nazilli Belediyesi: 58

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, üst üste aldığı 3 deplasman mağlubiyetinin ardından konuk ettiği Nazilli Belediyesi'ni 8158 yenerek uzun aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan müsabakada Caner Bahadır, Sabri Gündüz ve Görkem Süzen hakem üçlüsü görev aldı. İlk periyodu 15 11 önde tamamlayan ÇBSK, ikinci periyotta da 20 16 üstünlük kurunca soyunma odasına 8 sayı farkla 35 27 önde girdi. Soyunma odası dönüşü 3. periyotta aradaki farkı açan Çorlu temsilcisi, 28 16 biten bu periyodun ardından final bölümüne 20 sayı üstünlükle başladı. Maçın genelinde olduğu gibi son bölümde de üstünlüğünü sürdüren ÇBSK, dördüncü periyottan 18 15, maçtan da 81 58 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde oynadığı 16 maç sonunda elde ettiği 9 galibiyet ve topladığı 25 puanla 6. Sırada yer alan ÇBSK, 8 Şubat 2020 tarihinde İstanbul Ahmet Cömert Spor Salonu’nda İstanbul ekibi UPSspor ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Çorlu’da oynanan mücadeleyi Çorlu Belediyesi 88 53 kazanmıştı. ÇBSK’nın evinde oynayacağı bir sonraki müsabaka ise 16 Şubat 2020'ki Erzurum BŞB maçı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:28

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:30

YATSI 19:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.