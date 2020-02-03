Yeni test araçları elektrik arızasına müdahale süresini azaltıyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), bünyesine kattığı üç kablo test aracı ile yer altındaki arızalı bölgeleri anında tespit ederek, müdahale sürelerini azaltacak.

Elektrik hizmeti sağladığı Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde modern bir teknolojik alt yapı kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, sahada daha iyi hizmet vermek için bünyesine son teknoloji ile donatılmış 3 yeni kablo test aracı kattı. Böylece TREDAŞ’ın hizmet verdiği üç ilde toplam 6 adet kablo test aracı oldu.

Yeni hizmete giren araçlar, çevreci özellikleri ile de dikkat çekiyor. 40 kV’luk yer altı kablo test araçları invertör sistemli (Akülü) olup çevreyi koruyan nitelikte. Yer altı kablosunda meydana gelebilecek arızalarda, kablo test araçları ile ölçüm işlemleri yapılarak arızanın kaç metre uzaklıkta olduğunu tespit edebiliyor. Tespit sonucu arıza onarım bakım ekipleri onarım işlemlerini süratle gerçekleştiriyor. Bunun sonucunda arıza noktalarına müdahale sürelerinde düşüşler oluyor.

Kablo test araçları sayesinde ayrıca, yer altındaki arızalı bölgeleri anında tespit edilerek müdahale edilmesinin yanı sıra, oluşabilecek arızaları da öngörebilecek.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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