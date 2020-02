Başkanı Yüksel: “İkinci dönem hayırlı uğurlu olsun”

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, 20192020 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin hayırlı olması temenni ederek öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi.

Birinci dönemde öğrencilerin gösterdiği akademik başarının bu dönemde de devam edeceğine yürekten inandığını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Sevgili evlatlarımız, tatilde güzel ve eğlenceli vakit geçirerek dinlenmiş olduğunuzu umuyorum. Şimdi okula umutla ve heyecanla başlama zamanı geldi. Unutmayın ki dersleriniz için göstereceğiniz ilgi ve çalışma azmi sizi başarıya götürecektir. Bu başarı da geleceğe emin ve sağlam adımlarla ilerlemenizi sağlayacaktır. Daha mutlu ve güzel bir gelecek için her zaman sizin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olması diliyorum” dedi.

Açıklamasının bir bölümünde öğretmenlere de seslenen Başkan Yüksel, “Sizlerin de büyük bir heyecanla ikinci eğitim dönemini karşıladığınızı biliyorum. Topluma hizmet veren her meslek saygındır. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Sizlere emanet ettiğimiz çocuklarımızı, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven, topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hazırlayacağınıza inancım tamdır. Sizlere inanıyor, güveniyor ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Mesajında velilere yer vermeyi de ihmal etmeyen Başkan Yüksel, “Son olarak değerli velilerimiz, gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği vardır. Hiçbir zaman unutmayalım ki iyi bir toplum olmanın temeli ailede atılır. Eğitim öğretimin ayağından birinin de sizler olduğunu unutmayınız. Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden de destekleyerek her zaman onların yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz” şeklinde konuştu.

