Çerkezköy TSO’da kalite yönetimi konuşuldu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın (Çerkezköy TSO) ev sahipliğinde düzenlenen ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkikçi Eğitimi ilgi gördü.

Çerkezköy TSO Meclis Salonunda Eğitmen Süleyman Serkan Yılmaz’ın anlatımlarıyla gerçekleştirilen ISO 90012015 Kalite Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkikçi Eğitiminde Kalite’nin tanımı ve tarihçesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve tarihçesi, toplam kalite yönetimi ve ilkeleri, problem çözme teknikleri temel eğitimi, ISO 90012015 yeni yaklaşımlar, ISO 90012015 standartları ve iç tetkik eğitimi konuları konuşuldu. Eğitmen Yılmaz, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasının, kuruluşların genel performansını artırmaya yardımcı olması ve sürdürülebilir kalkınma girişimlerine sağlam bir temel oluşturması bakımından, kuruluş açısından stratejik bir karar olduğunu söyledi Yılmaz, “Bu standardı esas alarak bir kalite yönetim sistemi uygulamanın kuruluşa müşteri ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sürekli sağlama kabiliyeti, müşteri memnuniyetini artırma yönünde fırsatlara imkân tanıma, bağlamı ve hedefleri ile ilgili risk ve fırsatları belirleme ve belirlenen kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun gösterilmesi kabiliyeti kazandırır” dedi.



“Kanıt esaslı karar almayı sağlar”

Yılmaz, “Bu standart, müşteri şartlarını karşılamak sureti ile müşteri memnuniyetini artırmak için kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde proses yaklaşımının benimsenmesini teşvik eder. Bu standart ISO 9000’de açıklanan müşteri odaklılık, liderlik, kişilerin katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıt esaslı karar alma ve ilişki yönetimi kalite yönetim sistemi prensiplerini esas alır” dedi.



İyi bir tetikçi nasıl olmalı

Standart eğitimin ardından iç tetkikçi eğitimine geçen Yılmaz iyi bir tetkikçinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdiği konuşmasında, “İyi bir tetkikçi kuruluş içi kalite tetkik eğitimi almış olmalı. Hazırlıklı olmalı, tetkik amaçlarından sapmamalı. İyi bir dinleyici olmalı ve iletişim kurabilmeli. Mesleki tecrübesi olmalı, tarafsız olmalı” ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:49

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