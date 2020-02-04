Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ’ın nüfusu Tekirdağ’ın nüfusu 1 milyon 55 bin 412 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunca adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Tekirdağ’ın nüfusu Tekirdağ’ın nüfusu 1 milyon 29 bin 927’den 1 milyon 55 bin 412’ye yükseldi. Tekirdağ nüfusu bir önceki yıla göre 25.485 artarken, bu nüfusun 542 bin 646’sı erkek ve 512 bin 766’sı kadınlardan oluşuyor.

TEKİRDAĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:36

YATSI 19:58

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