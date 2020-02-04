Terzi dükkanına silah operasyonu: 5 gözaltı

TEKİRDAĞ'da polisin bir terzi dükkanına düzenlediği operasyonda, imal edilmiş tabanca ve mermiler ele geçirildi. Silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan 9 operasyonda, 10 değişik çap ve markalarda tabanca, 43 mermi ve 8 şarjör ele geçirdi.

Polis, alınan bir istihbarat üzerine yaptığı çalışmada kentteki bir terzi dükkanında silah ticareti yapıldığını belirledi. İş yeri ile tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 96 mermi, terzihane olarak kullanılan iş yerinde gaz ve tabanca imalinde kullanılan çok sayıda alet, matkap, silah gövde ve namlu parçaları ile değişik silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



TEKİRDAĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:45

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