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TREDAŞ Spor U16 Basketbol Takımı Tekirdağ şampiyonu oldu

İHA

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 20192020 sezonunda basketbol faaliyet programı gereğince Tekirdağ'da U16 Yıldız Erkek kategorisinde 16 takımın katılım gösterdiği ligde mücadele eden TREDAŞ Spor, 18 maç sonunda namağlup olarak Tekirdağ şampiyonluğuna ulaştı.

TREDAŞ Spor U16 Basketbol Takımı Tekirdağ şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 20192020 sezonunda basketbol faaliyet programı gereğince Tekirdağ’da U16 Yıldız Erkek kategorisinde 16 takımın katılım gösterdiği ligde mücadele eden TREDAŞ Spor, 18 maç sonunda namağlup olarak Tekirdağ şampiyonluğuna ulaştı.
Trakya’da elektriği kaliteli, sürekli ve yeterli verme sorumluluğunun yanında, sosyal sorumluluk alanında da çalışmalarını aralıksız sürdüren TREDAŞ, basketbolda spora ve sporcuya desteğini sürdürüyor. Tekirdağ’da kulüpler düzeyinde basketbol altyapı liglerinde birçok kategoride faaliyet gösteren TREDAŞ Spor, U16 Yıldız Erkekler kategorisinde İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Çorlu Belediyesi Spor Kulübü ile oynanan maçı 7258 kazanmasının ardından 20192020 sezonunu Tekirdağ İl Şampiyonu olarak tamamladı.
Maçın ardından şampiyon olan TREDAŞ Spor oyucuları, teknik kadro ve taraftarların sevinci görülmeye değer anlar yaşattı. Şampiyonluk kutlamalarının ardından Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen ödül törenine geçildi.
Ödül töreninde TREDAŞ’a şampiyonluk kupası ve madalyalarını, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hüsmen Yaprak verdi. Törende ikinci olan Çorlu Belediyesi Spor Kulübü’ne ödülleri Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Adem Hiçyılmaz tarafından verilirken, üçüncü olan Tekirdağ Basketbol İhtisas Kulübü’ne de ödülleri TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili tarafından verildi.
Ödül törenine, TREDAŞ Dağıtım Grup Direktörü Reşit Bilgili, Tekirdağ ve Çorlu Müşteri Hizmetleri Müdürü Ali Uraz, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililkeri ile çok sayıda sporsever katıldı.
TREDAŞ Spor, böylece Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından 2428 Şubat tarihlerinde Bilecik’te düzenlenecek Marmara Bölge Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

TEKİRDAĞ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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