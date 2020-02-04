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Çorlu’nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Çorlu'nun nüfusu 270 bin 944 oldu.

Çorlu’nun yeni nüfusu 270 bin 944 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Çorlu’nun nüfusu 270 bin 944 oldu.
2018 yılında 262 bin 862 olan Çorlu nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 8 bin 82 kişilik artışla 270 bin 944 oldu. Bu nüfusun 138 bin 555'i erkek ve 132 bin 389'u ise kadından oluştu.
Çorlu'nun nüfusu en yüksek mahallesi 39 bin 382 kişiyle Şeyhsinan Mahallesi olurken, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre mahallerde yaşayan nüfus sayıları ise şöyle oluştu: “Alipaşa Mahallesi10 bin 135, Cemaliye Mahallesi 9 bin 22, Çobançeşme Mahallesi 13 bin 814, Cumhuriyet Mahallesi 670, Deregündüzlü Mahallesi 126, Esentepe Mahallesi 14 bin 9, Hatip Mahallesi 4 bin 331, Havuzlar Mahallesi 10 bin 532, Hıdırağa Mahallesi 8 bin 775, Hürriyet Mahallesi 11 bin 129, Kazımiye Mahallesi 10 bin 965, Kemalettin Mahallesi 16 bin 183, Maksutlu Mahallesi 73, Muhittin Mahallesi 38 bin 443, Nusratiye Mahallesi 19 bin 887, Önerler Mahallesi 3 bin 896, Reşadiye Mahallesi 34 bin 868, Rumeli Mahallesi 9 bin 527, Şahpaz Mahallesi 492, Sarılar Mahallesi 385, Şeyhsinan Mahallesi 39 bin 382, Seymen Mahallesi bin, Silahtarağa Mahallesi 3 bin 292, Türkgücü Mahallesi 989, Yenice Mahallesi bin 635, Zafer Mahallesi 7 bin 381
2018 yılı verilerine göre Tekirdağ'ın 1 milyon 29 bin 927 olan nüfusu ise 1 milyon 55 bin 412 kişiye yükseldi.
Tekirdağ’ın tüm ilçelerindeki son nüfus sayıları ise şöyle: Çorlu 270 bin 944, Süleymanpaşa 204 bin 1, Çerkezköy 174 bin 529, Kapaklı 120 bin 489, Ergene 63 bin 821, Malkara 52 bin 453, Saray 49 bin 605, Hayrabolu 32 bin 268, Şarköy 32 bin 267, Muratlı 29 bin 28, Marmaraereğlisi 26 bin 7.

TEKİRDAĞ

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:45
  • GÜNEŞ 08:11
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:11
  • AKŞAM 18:36
  • YATSI 19:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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