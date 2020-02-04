Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 10 gözaltı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin sokak satıcılarına yönelik narkotik köpeği 'Kiraz' ile düzenlediği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satanları belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanıldığı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



TEKİRDAĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:45

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