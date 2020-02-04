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Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

DHA

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi. 
Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.
 

TEKİRDAĞ

04 Şubat 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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