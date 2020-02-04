Tekirdağ'da 3 ton sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği baskında 3 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube ve Ergene Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, Ergene'nin Sağlık Mahallesi'nde Ahmet Ç.'nin evinde sahte içki imalatı yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri içkilerin piyasa sürülmesinden önce eve baskın yaptı. Yapılan aramalarda, bidonların içinde 3 ton sahte içki ile 450 litre şarap ele geçirdi.

Sahte içkilere imha edilmek üzere el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet Ç. ile ilgili soruşturma sürüyor.





TEKİRDAĞ 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:45

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:36

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.