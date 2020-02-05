Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satanları belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanıldığı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü de tutuklanarak, cezaevine konuldu.



TEKİRDAĞ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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