Malkara’da dolu ve sağanak yağış

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu.

Öğleden sonra ilçe genelinde etkisini gösteren dolu ve sağanak yağış, sokaktaki vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Dolu yağışından korunmak isteyen vatandaşlar, kapalı alanlara ve iş yerlerine sığındı. Yağmur yağışı ise en çok çiftçileri sevindirdi.

Öte yandan ilçede binlerce çiftçi yaklaşık 1 hafta önce yağmur duası için toplanmıştı.

TEKİRDAĞ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:37

YATSI 19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.