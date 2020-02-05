Jandarmadan kaçak içki operasyonu

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından önceden belirlenen bir adrese yapılan operasyonda 17 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Ekipleri tarafından kaçak içki satışı ve kullanımı yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda farklı markalarda 17 litre kaçak içki ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen malzemelere el konulurken olayla alakalı olduğu düşünülen S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli sahıs S.K.’nın Jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TEKİRDAĞ 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:44

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