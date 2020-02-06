Emniyetten huzur ve güven toplantısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve Şube Müdürleri ile Polisevinde toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda Tekirdağ genelinde var olan huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve emniyet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla görüş ve talepler konuşuldu. Toplantıda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İlçe Emniyet Müdürlükleri ve Şube Müdürlüklerinin çalışmaları ve sorunları hakkında bilgiler alarak görüş alışverişinde bulundu.

TEKİRDAĞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.