Cezaevi firarisi Tekirdağ’da yakalandı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde aranan cezaevi firarisi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kapaklı ilçesinde Çanakkale Cezaevinden firar eden R.Ö.’yü (60) yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsı ilçedeki ikametine yaptığı baskınla yakaladı. 5 ayrı suçtan araması olan R.Ö., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:43

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