Sınır noktası personellerine “Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi”

Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü personellerine ve idarecilerine “Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi” verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı Teknik Destek Programı’na sunularak desteklenmeye değer bulunan “Etkin Sunumlar, Yetkin Kurumlar” Projesi kapsamında düzenlenen eğitime Tekirdağ Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünde görevli 16 personel katıldı. 0405 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen faaliyetle ilgili olarak Kurum Müdürü Tayfun Uzun yaptığı açıklamada, “Doğru ve planlı kişisel gelişim eğitimleri, kurumların insan kaynağı ve hizmet kalitelerini arttırmak için önemli bir araçtır. Bu noktadan hareketle önümüzdeki dönemlerde de bu tip projeler üreterek personellerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya gayret göstereceğiz.” dedi.

Eğitim sonrasında eğitmen Psikolog Yeliz ARDA tarafından katılımcı personellere katılım belgesi verildi.

TEKİRDAĞ 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:43

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:39

YATSI 20:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.