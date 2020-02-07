Şarköy’de yarım tona yakın kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’da polis ekiplerince bir evde ve araçlarda yapılan aramada yaklaşık yarım ton kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde polis ekipleri tarafından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikametinde ve araçlarında yapılan arama neticesinde toplam 430 litre kaçak alkol ve 185 adet farklı renk ve markalarda olmak üzere alkol şişelerinde mükerrer kullanıma uygun kapüşonlar ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:40

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.