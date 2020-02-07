Kadına şiddete sıfır tolerans

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü bünyesinde ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ kuruldu.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 'Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği' faaliyete başladı. Aile içi ve kadına şiddetle mücadele amacıyla kurulan büro sayesinde, polis birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon da sağlanacak. Kadınların karşılaştığı sorunların başında fiziksel, cinsel ya da psikolojik şiddetin geldiği belirtilirken, kadınlara uygulanan her türlü şiddetin insanlık suçu olduğu bildirildi. Kadına tesir eden her darbe ile sadece kadınların değil; aynı zamanda bütün toplumun yara aldığına dikkat çekildi.

Konuya ilgili bilgi veren Muratlı Emniyet Müdürü İsa Karasu ise, gerek aile içi şiddette, gerek kadına karşı şiddette sıfır tolerans göstermelerini görevli memurlardan isteyerek, yeni kurulan büro faaliyetlerini son derece önemsediklerini dile getirdi.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

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