Ruhsatsız tabanca ile yakalandı

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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Sürücüsünün Y.Y. olduğu öğrenilen araçta gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü hakkında 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

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