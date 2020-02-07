Ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kapaklı ilçesinde meydana gelen olayda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, şüpheli bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Sürücüsünün Y.Y. olduğu öğrenilen araçta gerçekleştirilen aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, sürücü hakkında 6136 SKM suçundan işlem yapıldı.
TEKİRDAĞ
07 Şubat 2020 Cuma
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