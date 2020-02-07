Tekirdağ’da 7 Vietnamlı yakalandı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da D110 karayolu üzerinde 7 Vietnam uyruklu şahıs yakalandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi D110 karayolu üzerinde bulunan Gözsüz köyü yolu ayrımında yabancı uyruklu şahısların bulunduğu yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine olay yerinde kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yolda yabancı uyruklu şahısları bulan polis ekipleri yaptıkları araştırmada şahısların Vietnam uyruklu 3 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 7 şahıs olduğu tespit edildi. Gerekli işlemler için polis merkezine getirilen şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edilecekleri öğrenildi.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:40

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.