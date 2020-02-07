Gözyaşlarına boğuldu: “Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım”

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İstanbul'da uçak kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Tekirdağlı diş hekimi Zehra Bilgi Koçar'ın cenaze töreninde hüzün hakimdi. Anne Zülfiye Bilgi, “Güzel kızanım benim, hadi kalk kızanım, canım benim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen kazada özel bir hava yolu şirketinin İzmirİstanbul seferini yapan uçağı, iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmıştı. Kazada hayatını kaybeden 30 yaşındaki diş hekimi Zehra Bilgi Koçar için memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Koçar’ın cenazesi Yeni Mahalle'deki baba ocağına getirildiği sırada duygulu anlar yaşandı. Anne Zülfiye Bilgi, “Güzel kızanım benim, canım benim, küçücük kızanım benim. Hadi kalk kızanım” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:40

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.