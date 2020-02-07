Bedelli askerler törenle yemin etti

Tekirdağ'da, 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapan 40. Dönem bedelli erler yemin etti.

40. Dönem bedelli erlerin yemin töreni, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Beyza Adalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Törene 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanı Tank Albay Fatih Solmazlar, Saray İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Şakir Oda, Saray İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fehmi Çüren, Saray SGK Müdürü Mustafa Kazar, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda 40. Dönem bedelli erler ant içtiler. Askerlerin ant içmesinin ardından birliğe ilk katılan Piyade Er Volkan Gülen tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı. 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanı Tank Albay Fatih Solmazlar tarafından başarılı personele ve birliğe ilk katılan personele hediyeler takdim edilirken, Piyade Er Ömer Yalçın, ant içen erler adına konuşma gerçekleştirdi. Er Yalçın’ın konuşmasının ardından komandolar tarafından Komando Andı okundu.

Gerçekleştirdiği konuşmada Türk ordusunun dünyanın en büyük ordularından biri olduğunu ifade eden Tank Albay Fatih Solmazlar, “Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımız da şahittir. Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşımızda, Kore’de, Kıbrıs’ta, teröristle mücadele harekatında ve 15 Temmuz menfur darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Değerli Mehmetçiklerim bu yeminle birlikte sizden milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinize, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava ve su kadar, toprak kadar lazımdır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza ana unsurun vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Türk askeri olmak bir onurdur. Askerlik göreviniz ileride çocuklarınıza, torunlarınıza bırakacağınız manevi bir mirastır. Ettiğiniz bu kutsal andın size, ailenize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tören sonunda ise aileleri erler ile doyasıya hasret giderdiler ve bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

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