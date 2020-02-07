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Yazlık villalardan hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı

DHA

TEKİRDAĞ'da, yazlık villalara girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Keşif yapmaları ve evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da, yazlık villalara girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı. Keşif yapmaları ve evlere girmeleri güvenlik kameralarına yansıyan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran M.K., Kumbağ Mahallesi'nde bulunan yazlık villasının kış aylarında boş olduğunu ve son gittiğinde 1 televizyon, 1 tablet, 1 oyun konsolu ile 2 ses yayın cihazının çalındığını bildirdi. C.B. ise ayın mahallede bulunan yazlık villasının penceresinden girilerek, eşyalarına zarar verildiğini ve hırsızlığa teşebbüs edildiğini söyledi. Jandarma ekipleri hırsızlık olaylarıyla ilişkin kapsamlı çalışma başlatarak, mahalledeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Jandarma, güvenlik kameralarından C.B'nin evine O.A. (21), M.Y. (26) ve E.G'nin (26), M.K.'nin evine ise A.T.E.'nin (23) girdiğini belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T.E ile M.Y., tutuklandı, O.A. adli kontrol şartıyla olmak üzere 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, yazlık Kumbağ Mahallesi'ndeki hırsızlık olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

TEKİRDAĞ

07 Şubat 2020 Cuma

  • İMSAK 06:42
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:29
  • İKİNDİ 16:14
  • AKŞAM 18:40
  • YATSI 20:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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