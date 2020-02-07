'Süt Kardeşler' Süleymanpaşalılarla buluştu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri kapsamında Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu, Süleymanpaşalı tiyatro severlerle buluştu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sahnelenen Süt Kardeşler oyunu izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, oyunun sonunda oyuncuları tebrik ederek, Süleymanpaşalıları 26 Şubat’ta yeniden sahnelenecek oyuna davet etti.

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşları kış boyunca devam eden etkinlik programında buluşturmaya devam ediyor. Ocak ayında başlayan, Şubat ayında da devam eden etkinlikler kapsamında konser, tiyatro, sahne gösterileri, söyleşi ve sportif aktiviteler halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Şubat ayı programı kapsamında 'Süt Kardeşler' oyununu sahnelemek üzere Süleymanpaşa’ya gelen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu.

Daha önce ilk kez babaları, Usta Tiyatrocu merhum Nejat Uygur tarafından sahnelenen oyunun, güncel versiyonuyla seyircinin karşısına çıkan Süheyl ve Behzat Uygur, izleyiciden tam puan aldı. Başarıyla canlandırdıkları oyunda Süleymanpaşalıları güldüren Uygur kardeşler, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, oyunun sonunda Behzat ve Süheyl Uygur başta olmak üzere, tüm oyuncuları tebrik etti. Süleymanpaşa Belediyesi olarak düzenledikleri etkinliklerin aralıksız devam edeceğine vurgu yapan Başkan Yüksel Uygur Tiyatrosu’nun, oyunu izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyen vatandaşlar için 26 Şubat’ta yeniden aynı sahnede perdelerini açacağını söyledi.

Başkan Yüksel, Uygur Tiyatrosu oyuncularına şehrin marka değeri Karacakılavuz kilim dokumaları ile üzüm suyu hediye etti.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

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