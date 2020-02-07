Kaçak göçmenleri donmak üzereyken polis kurtardı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir araçtan atıldığı öne sürülen 7 kaçak göçmen, dondurucu soğukta polis ekiplerince yol kenarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, D 110 yan yol üzeri Gözsüz Mahallesi yol ayrımındaki bir minibüs durağı çevresinde bir grup kaçak göçmenin olduğu şeklinde polise ihbar düştü. Bölgeye giden polis ekipleri, dondurucu soğukta yol kenarında bekleyen çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu Vietnam uyruklu kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Polis karakoluna götürülen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:42

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 13:29

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:40

YATSI 20:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.