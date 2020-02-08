Trakya'da kar yağışı

TRAKYA, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altında girdi. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ´ın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı gece saatlerinden itibaren Trakya´da etkisini göstermeye başladı. Hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düştüğü bölgede, kar yağışı Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ´ın yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kırklareli´nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ´ın Saray ilçesinde yerler, araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü.
Kar yağışının gece boyunca yer yer sürmesi bekleniyor.
TEKİRDAĞ
08 Şubat 2020 Cumartesi
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