Tekirdağ beyaza büründü

'Babam ve ben'

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoğun kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Kar yağışı sonrası gençler kartopu savaşı yaptı.

Gece saatlerinde yoğun şekilde etkisini gösteren kar yağışı araçlarda ve zeminde birikim yaptı. Kar yağışına sevinen gençler, araçlarda biriken karları avuçlayarak kartopuna dönüştürüp, birbirlerine atarak, doyasıya eğlendi.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü ilçede, kar yağışının sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:41

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